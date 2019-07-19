В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)

В американской Флориде на одном из пляжей произошел жуткий случай. Как выяснили журналисты «Фразы», тут после купания в море скончался 66-летний мужчина.

Как пишет издание Metro, его в буквальном смысле съели бактерии.

Сообщается, что мужчина после купания в море обнаружил у себя красное пятно. Оно быстро почернело и стало «пожирать» его живые ткани. В итоге он умер через пару дней после госпитализации с высокой температурой.

Врачи лечили его от стафилококка, но бесполезно. У мужчины были поражены внутренние органы, заражена кровь.

После вскрытия трупа выяснилось, что причиной смерти стали бактерии Vibrio vulnificus. При попадании в раны вместе с соленой водой они начинают разъедать плоть.

Родственники погибшего сообщили, что ранее он перенес онкологию.

Также сообщается, что со схожими симптомами в соседней больнице ранее умерла двенадцатилетняя девочка.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, почему так опасно есть красное мясо и печень.

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