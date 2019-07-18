В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов

В Пологах Запорожской области вечером среды, 17 июля, произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали мужчина и ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», они ехали на велосипедах, когда их сбил водитель на Audi8.

Местная полиция сообщает, что водитель, устроивший смертельную аварию, находился под действием алкоголя и наркотиков.

Правоохранители отмечают, что водитель – парень 1995 года рождения, а погибшие – мужчина 1975 года рождения и ребенок 2007 года. Последнего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Водитель уже задержан. Теперь его ждет суд.

Как писала «Фраза», в Запорожье мужчина почти сжег заживо сожительницу.

Ранее в Запорожье хулиган выстрелил в глаз 13-летнему школьнику.