Под завалом в песчаном карьере на Ровенщине погиб 10-летний мальчик

В песчаном карьере возле селе Ясногорка Сарненского района Ровенской области обнаружено тело десятилетнего Максима Палько. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, трагедия произошла в результате оползня песка на карьере глубиной около 5 м. Мальчика искали около трех часов, однако «чуда не случилось».

Еще одного 10-летнего ребенка удалось спасти местным жителям.

Как сообщала «Фраза», 26 июля 2010 года в Краматорске Донецкой области в песчаном карьере от внезапного обвала песка погибли трое детей.

5 мая 2013 года в Одесской области произошел обвал в песчаном карьере, в результате которого под песком оказались четверо детей. Одного из них спасти не удалось.