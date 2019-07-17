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Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове

Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове

В Харькове на просп. Юбилейном произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, 20-летняя девушка, пребывая за рулем автомобиля Nissan не справилась с управлением, вылетела на тротуар и снесла агитационную палатку одной из политических партий.

После этого автомобиль проехал еще несколько метров и остановился лишь на газоне возле жилого дома.

В результате аварии находившаяся в палатке 55-летняя женщина-агитатор была госпитализирована с переломом бедра и ушибами.

Кроме того, незначительные травмы получили также двое прохожих: 31-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Сама водитель не пострадала. Известно, что на момент совершения ДТП она была трезвой.

От какой политической силы была палатка — не уточняется.

Как сообщала «Фраза», 15 февраля 2006 года на Дарницком бульваре в Киеве около 80 молодчиков напали на агитационную палатку БЮТ. К счастью, никто не пострадал.

Тэги: ДТП, выборы, Харьков, криминал, Nissan, агитация, новости Украины

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