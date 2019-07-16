Под Киевом взлетел на воздух жилой дом ‒ есть жертвы

Во вторник, 16 июля, в селе Сеньковка Бориспольского района Киевской области прогремел мощный взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в жилом доме сдетонировала газовоздушная смесь.

Как передает пресс-служба ГСЧС области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в14-50. К месту инцидента были направлены сразу 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Отмечается, что в результате взрыва дом площадью около 100 кв. м. оказался полностью разрушен. Под завалами пожарные обнаружили труп мужчины 1939 г.р.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители и эксперты. Разбор завалов продолжается.

Как писала «Фраза», в Киеве взорвался дом. Под завалами оказались люди.

Ранее под Киевом взорвался автомобиль с ребенком в салоне.