Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой провести в нашей стране Олимпийские Игры. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это, посетив Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа».

Как передает пресс-служба главы государства, вместе с ним туда приехали министр молодежи и спорта Игорь Жданов и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Владимир Зеленский сказал: «Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду».

Он добавил: «Мы должны быть амбициозными. Сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр».

Президент Украины заявил: «Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь».

Сообщается, что Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году.

Сергей Бубка, в свою очередь, предложил попытаться провести в Украине одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Как писала «Фраза», Зеленский неожиданно «нарисовался» среди пляжников Одессы.

Сообщалось, что еще при Януквовиче совет регионов дружно поддержал предложение президента о подаче заявки на проведение Олимпийских игр 2022 года.