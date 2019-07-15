В Днепре автомобиль «поцеловался» со светофором

Утром понедельника, 15 июля, в Днепре автомобиль ВАЗ-2108 едва не сбил светофор, врезавшись в столб. Как выяснили журналисты «Фразы», ДТП произошло на пересечении улиц Тополиной и Паникахи.

Как передает «Информатор», аварии произошла после того, как водитель машины попытался избежать столкновения с велосипедистом-пенсионером, который ехал во втором ряду, и резко дал в сторону, когда «двухколесный» начал поворачивать вправо.

К счастью, никто серьезно не пострадал.

Как писала «Фраза», в Днепре мужчину и женщину сбили прямо на пешеходном переходе.

Ранее в Днепре ребенок провалился в открытый люк. Пришлось звать спасателей.