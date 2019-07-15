Бизнесмен, которого связывают со «Слугой народа», устроил смертельное ДТП под Полтавой

В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области погибла женщина, ее 12-летняя дочь находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области.

В частности, как сообщается, вечером 13 июля на автодороге «Полтава-Диканька», между с. Бричковка и с. Сорочин Яр столкнулись автомобили Toyota Corolla и ВАЗ-21099. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд «Тойоты» на встречную полосу.

В это время в ней находилось мужчина 1988 г. р. и женщина 1986 г. р. В "ВАЗе«ехали мужчина 1978 г. р., женщина 1980 г. р. и 12-летняя девочка. Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Спустя несколько часов стало известно, что пассажирка «ВАЗа» скончалась в реанимации. Ее малолетняя дочь в тяжелом состоянии находится там же. В тяжелом состоянии также находится водитель «Жигулей». На фото, опубликованных полицией, видно, что автомобиль в результате удара практически полностью развалился.

Получили телесные повреждения и два человека, ехавшие в «Тойоте». При этом в полиции не стали сообщать их имен.

Однако, как сообщает «Громадське», участником ДТП стал бизнесмен, которого называют главой полтавского отделения партии «Слуга народа», Алексей Сердюков. Эту информацию подтвердил он сам на своей странице в Facebook. «Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог его завершить», — написал Сердюков, подчеркнув, что осознает свою ответственность за случившееся.

Он также сообщил, что в ДТП тяжело пострадал и он сам и ехавшая с ним девушка.

Кроме того, Сердюков пообещал «взять на себя все затраты связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших».

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации, предварительно заявлялось о том, что за рулем Toyota находилась женщина. Однако, как объяснил начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, в момент столкновения автомобиль загорелся и очевидцы начали вытаскивать пострадавших из автомобиля, поэтому сразу установить, кто сидел за рулем, было невозможно.

Видео с места происшествия публикует сообщество «Подслушано в Полтаве» в Facebook.

Между тем, в партии «Слуга народа» заявили, что Алексей Сердюков не имеет никакого отношения к партии.

Как сообщают «ФАКТЫ», Алексей Сердюков является известным в Полтаве предпринимателем и общественным активистом. В частности, он основал группу проектов под названием «Зміст», куда входит местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин.

В последнее время он, по данным издания, занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 144-му мажоритарному округу Дмитрия Налетова.

Пассажиркой же Toyota оказалась бывшая журналистка «Громадського», которая также вела видеопроекты для интернет-издания «Зміст», 33-летняя мама двух детей Елена Пашетних (Кузина). Она сидела на заднем сидении и получила повреждения таза и переломы нижних конечностей.

Источник информации о том, что Сердюков возглавлял полтавскую ячейку «Слуги народа», доподлинно установить не удалось.

Как сообщала «Фраза», 14 июля в Запорожской области произошло ДТП с участием президентского кортежа. К счастью, никто не пострадал.