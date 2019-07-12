В центре Чернигова археологи откопали нечто очень древнее

В центре Чернигова археологи нашли захоронение ребенка времен Киевской Руси, датированное 12 веком. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Историческая правда» Вахтанг Кипиани.

По информации местного археолога Игоря Игнатенко, на месте раскопок во времена Руси здесь были частные усадьбы. Об этом свидетельствуют следы забора, ямы, в заполнении которых исследователи нашли обломки керамики первой половины 12 века.

В подвале здания начала 13 века археологи нашли обломки горшков, большое количество фрагментов тогдашних женских украшений, точильные бруски из камня, два острия стрел, корродированные пружинные ножницы и другие предметы из железа, бронзы и камня.

Как сообщала «Фраза», в начале 2007 года в Ровно около озера Басивкут при прокладке труб случайно были обнаружены остатки древнего поселения. По мнению ученых, находка имеет большую историческую ценность, так как доказывают теорию части историков о том, что в этой местности проживали пращуры европейцев.

Летом 2009 года участники Киевской археологической экспедиции откопали на берегу Стыра на Волыни уникальное культовое сооружение готского племени.

В сентябре 2010 года в селе Оболоння Коропского район Черниговской области на территории школы во время пробивания скважины для воды местными жителями были обнаружены кости мамонта со странными прочерченными изображениями.

В 2011 году в Попаснянском районе Луганской области археологи центра «Спадщина» вместе со студентами Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля обнаружили клад бронзового оружия в киммерийском захоронении Х-IX вв. до н.э.

В начале 2015 года в историческом центре Киева на Почтовой площади археологи нашли целую улицу времен Киевской Руси (XI — XII веков) — основание сруба и частокол возле городских усадеб.

В августе 2017 года в Днепропетровской области во время раскопок скифских курганов на территории Покровского ГОКа ученые из Института археологии НАН Украины обнаружили останки молодой девушки с оружием. По мнению специалистов, девушка является своего рода амазонкой и, скорее всего, погибла в бою. Поскольку могила была не нарушена, на руках и шее девушки были украшения: браслет и ожерелье. Еще рядом с ней в захоронении находилась чаша, небольшая амфора и колчан со стрелами. Неподалеку лежали останки коня.

В июле 2018 года во время раскопок на мысе Елецкой горы в Чернигове археологи обнаружили уникальное семиярусное кладбище (датировано XIV по ХІХ веками).

Тогда же группа археологов из Украины и Польши сделала необычайную находку во время раскопок кургана возле села Пороги на берегу Днестра.