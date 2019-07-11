На крыше ВРУ заметили мужчину, очень похожего на Зеленского

В самом центре Киева на вершине купола Верховной Рады был замечен неизвестный мужчина в деловом костюме, который очень похож на президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook столичный житель Михаил Голуб.

Другие пользователи соцсети в комментариях к данному посту показали еще несколько фотографий.

Впрочем, есть и такие, кто считает, что неизвестный мужчина забрался на крышу ВРУ для того, чтобы сделать предложение руки и сердца свой возлюбленной. Правда, кто он, и как попал на крышу Верховной Рады, информации нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2018 года в сервисе Google Maps неизвестные переименовали здание украинского парламента в «Верховную ЗРаду Украины».