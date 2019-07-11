В США элитный Infiniti G35 «прошил»… кактус

В городе Тусон (штат Аризона) произошло необычное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Infiniti G35 врезался в кактус.

Как пишут местные СМИ, растение Сагуаро буквально «прошило» машину. Инцидент произошел в среду, 10 июля.

Водитель лишь чудом отделался небольшими ссадинами. Впрочем, его за аварию уже арестовала полиция.

Размер таких кактусов может превышать дюжину метров в высоту, а весить он может более тонны.

Как писала «Фраза», запуск космических ракет напугал жителей Норвегии.