В США элитный Infiniti G35 «прошил»… кактус

В городе Тусон (штат Аризона) произошло необычное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Infiniti G35 врезался в кактус.
Как пишут местные СМИ, растение Сагуаро буквально «прошило» машину. Инцидент произошел в среду, 10 июля.
Водитель лишь чудом отделался небольшими ссадинами. Впрочем, его за аварию уже арестовала полиция.
Размер таких кактусов может превышать дюжину метров в высоту, а весить он может более тонны.
Как писала «Фраза», запуск космических ракет напугал жителей Норвегии.