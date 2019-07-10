В Днепре мужчина повесился прямо на ЛЭП

В Днепре на улице Черкасской повесился мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», его тело обнаружили в среду, 10 июля.
Как передает «Информатор», мужчина повесился на линии электропередач.
Труп увидел его бывший одноклассник, который вызвал полицию.
Правоохранители не обнаружили следов насилия и говорят, что это было самоубийство.
О мотивах такого поступка ничего не известно.
Как писала «Фраза», в Днепре эпично горел шиномонтаж.
Ранее днепровские коммунальщики, копая траншею, наткнулись на нечто неожиданное.