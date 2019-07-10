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В Днепре мужчина повесился прямо на ЛЭП

В Днепре мужчина повесился прямо на ЛЭП

В Днепре на улице Черкасской повесился мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», его тело обнаружили в среду, 10 июля.

Как передает «Информатор», мужчина повесился на линии электропередач.

Труп увидел его бывший одноклассник, который вызвал полицию.

Правоохранители не обнаружили следов насилия и говорят, что это было самоубийство.

О мотивах такого поступка ничего не известно.

Как писала «Фраза», в Днепре эпично горел шиномонтаж.

Ранее днепровские коммунальщики, копая траншею, наткнулись на нечто неожиданное.

Тэги: общество, самоубийство, Днепр, ЧП, новости Украины

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