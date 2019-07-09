Под Запорожьем произошло ДТП с маршруткой. Среди пострадавших – дети

В понедельник, 8 июля, на трассе Харьков – Симферополь в Запорожской области произошло ДТП с участием маршрутки Mercedes Sprinter и автомобиля Ford Sierra. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает местная полиция.

В аварии пострадали двенадцать человек. Среди них – четыре ребенка.

Сообщается, что ДТП произошло после того, как одна машина начала буксировку другой и выехала на встречную полосу, по которой ехала маршрутка.

Как писала «Фраза», в Днепре маршрутка буквально «раздавила» женщину.

Ранее в Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми.