В Киеве двое парней избили и ограбили бездомного

В киевском Гидропарке двое парней поиздевались над бездомным стариком, избив и ограбив его. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

К правоохранителям обратился сам пострадавший и рассказал, что около 14:00 двое неизвестных отобрали у него около 500 гривен возле Венецианского моста в Гидропарке. По его словам, к нему подошли двое и начали оскорблять словесно. Дедушка хотел избежать конфликта и убежать, но те догнали его, избили и отобрали все деньги.

Пострадавший сумел детально описать своих обидчиков, поэтому их быстро задержали по горячим следам.

Мужчина добавил, что он не имеет постоянного времени жительства, поэтому сейчас живет в Гидропарке. При этом он постоянно где-то подрабатывает, чтобы обеспечить себя пищей.

Ранее «Фраза» сообщала, что неравнодушные киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.