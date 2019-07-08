Днепровские коммунальщики, копая траншею, наткнулись на нечто неожиданное

В воскресенье, 7 июля, в Днепре на Балашовском спуске рабочие КП «Днепрводоканал» рыли траншею, чтобы проложить там коммуникации, но наткнулись на человеческие останки. Как выяснили журналисты «Фразы», вместе с кучей земли они достали на поверхность расколотый череп и несколько позвонков.

Полицию они вызывать не стали, за них это сделал прохожий, который увидел эту находку, сообщает «Информатор».

Фрагменты доставят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где и выяснят, кому они могли принадлежать и сколько времени останки пробыли в земле.

Ранее «Фраза» сообщала, что жителей одного из российских сел позвали убирать человеческие останки.