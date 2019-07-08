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В день православной семьи в УПЦ рассказали, чем гражданский брак отличается от церковного

В день православной семьи в УПЦ рассказали, чем гражданский брак отличается от церковного

Для православных христиан брак — не просто юридический договор, а «вечное единение супругов друг с другом во Христе». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал глава Синодального отдела по делам семьи УПЦ митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон в интервью Синодальному информационно-просветительскому отделу УПЦ ко дню святых Петра и Февронии.

«В последнее время высказываются предположения, что институт брака устарел, и нужны новые формы отношений между мужчиной и женщиной, охраняющие их свободу. Для христиан брак является божественным установлением, выражающим природу человека. Утрата этой формы отношений разрушит сущность человека и приведёт его в животное состояние», — сказал он.

По его словам, разрушают семейные отношения прелюбодеяние, эгоизм и желание доказать собственное первенство.

«Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа:

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует», — напомнил владыка слова Священного Писания.

По словам митрополита, развод осуждается Церковью как грех, поскольку он приносит тяжкие душевные страдания и супругам, и особенно — детям.

«Единственным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верности. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами», — пояснил митрополит Пантелеимон.

Он также отметил, что Церковь считает незарегистрированные отношения грехом, приравнивая их к блуду.

«Гражданский брак как союз людей, зарегистрированный в муниципальных государственных органах, Церковь признает. Сожительство людей, не благословленное Церковью и не зарегистрированное в муниципальных органах, считается самым обычным блудом. Стремление к такому виду сожительства говорит о том, что эти люди желают лишь удовлетворять свои плотские страсти и потребности без никакой ответственности перед Богом и людьми. И это, безусловно, грех», — отметил он.

Еще более тяжким грехом Церковь считает однополые союзы, которые развращают общество, пояснил владыка.

«Политика узаконивания „однополых браков“ как тяжкого противоестественного греха существует не только в США, но и в Европе и других странах, и усердно стремится к нам. Это свидетельствует о массовом развращении народа и умерщвлении человеческих достоинств в людях», — сказал митрополит.

Идеальный же пример христианской семьи, отмечает владыка, всему Православному миру дали святые Петр и Феврония, за что и удостоены церковного почитания.

«Эти святые прославляются Церковью не как преподобные, хотя они и приняли в конце своей жизни иночество, не как мученики и исповедники, хотя они и были изгнаны из своего города. Пост и молитва были частью их семейной жизни, они подвергались унижениям и опасностям за то, что хранили верность друг другу», — сказал митрополит Пантелеимон.

Ранее «Фраза» сообщала, что Почаевская Лавра 13 июля собирает верующих УПЦ на родине преподобного Амфилохия.

Тэги: общество, православие, семья, новости православия, УПЦ, новости Украины

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