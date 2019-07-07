В сети сравнили заполняемость пляжей в украинской Кирилловке и аннексированной Ялте

Издание «РИА Мелитополь» опубликовало скриншоты с онлайн-камер, установленных в Запорожской области и в крымской Ялте. Как писала «Фраза», снимки были сделаны приблизительно в 11-00.

Сообщается, что первый снимок был сделан с камеры, которая установлена на набережной Ялты в районе кафе «Апельсин».

Как видно на фото, люди на пляже есть. Тем не менее, для середины курортного сезона отдыхающих немного.

Второе фото было сделано в Кирилловке.

Как писала «Фраза», ученые забили тревогу: Черное море превращается в зловонное мертвое болото.

Ранее на пляже в Ялте люди обнаружили мертвого крокодила.