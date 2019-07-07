В Одессе захватили в заложницы ростовщицу из «Готивочки»

В воскресенье утром, 7 июля, на одесской Пересыпи неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент произошел на улице Черноморского Казачества.

Как передает пресс-служба полиции области, на место ЧП прибыло полицейское руководство Одесщины, следственно-оперативная группа, патрульные и бойцы спецподразделения.

Со злоумышленником ведутся переговоры. Введен оперативный план «Гром».

По данным издания «Думская», «под раздачу» попала сотрудница МФО «Готивочка».

Как писала «Фраза», житель Киева взял в заложники своих детей — его квартиру штурмовал спецназ.

Ранее на Сумщине учительница математики взяла в заложники школьников.