На Марсе заметили загадочный объект белого цвета

На официальном сайте NASA опубликовали снимок, на котором зафиксирован некий белый объект. Как выяснили журналисты «Фразы», удачную фотографию сделал марсоход Curiosity, «рассекающий» по бескрайним просторам «Красной планеты».

Как пишет «КП», объект попал в кадр навигационной камеры марсохода еще 19 июня. По словам уфологов, подобный снимок далеко не первый.

Так, аналогичный объект был зафиксирован на Марсе в апреле 2014 года. Снимок вызвал бурный общественный резонанс, поэтому в NASA решились прокомментировать «феномен».

Тогда с разъяснениями выступил представитель агентства Джастин Маки, который назвал объект «глюком», вызванным космическими лучами, попавшими в объектив камеры. Кроме того, он предположил, что «засветка» произошла из-за дефекта правой камеры Curiosity ‒ так называемого «горячего пикселя» электронной матрицы.

Как писала «Фраза», на Марсе разглядели обломки каких-то плиток и даже крыло самолета.

Ранее на Марсе обнаружили головы инопланетян.