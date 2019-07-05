В Киеве появилось первое абсолютно прозрачное отделение полиции

В Киеве появился первый прозрачный офис полиции. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, он находится на станции метро «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии.

«Через эту станцию за день проходит около 70 тысяч пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис — абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция», — заявил на презентации офиса столичный городской голова Виталий Кличко.

По его словам, благодаря системе видеонаблюдения, правоохранители смогут мониторить ситуацию на станции в реальном времени, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы.

Первое время прозрачный офис будет работать в пилотном режиме. «И, если они докажут свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, по его пересадочных узлах», — заключил Кличко.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года тогдашний первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время рабочей поездки в Винницу вместе с тогдашним министром социальной политики Натальей Королевской ознакомился с работой одного из отделений Центра административных услуг «Прозрачный офис» Винницкого городского совета, который тогда возглавлял Владимир Гройсман.

В мае 2019 года Петр Порошенко после поражения на президентских выборах переехал работать из Администрации Президента в прозрачный офис на Печерске.