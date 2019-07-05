Столетняя британка раскрыла очень странный секрет своего долголетия

Столетняя британка Мэри Эмерсон, празднуя свой юбилей, раскрыла весьма странный секрет своего долголетия. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам бабушки, важны два фактора.

Как пишет издание Daily Mail, по словам старушки, во-первых, нужно всегда сохранять позитивный настрой и взгляд на жизнь.

Во-вторых, британка похвасталась, что обожает сосиски в тесте, которые ест каждый день. Они же были главным лакомством на ее дне рождения.

Причем, готовит она их сама.

Мэри Эмерсон сказала: «Я всю жизнь любила печь сосиски в тесте. Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество».

После смерти мужа в 1976 году старушка живет одна. Также у нее есть три внука и два правнука.

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