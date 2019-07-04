На известном одесском курорте зафиксирован массовый мор рыбы и креветок

Возле с. Нерубайское Одесской области, на Хаджибейском лимане, зафиксирован масштабный мор водных биоресурсов. Как выяснили журналисты «Фразы», площадь участка водоема, на котором зафиксировано удушье, составляет 300 м.

Как сообщает 048.ua со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль, плотность погибшей креветки на 1 м2 в среднем насчитывается 500-700 экз., бычка — 2-3 экз.

Кроме того, при визуальном обследовании специалисты установили, что вода имеет насыщенный зеленый цвет и неприятный специфический запах.

Измерения растворенного кислорода в воде показали его низкий состав (4,6 мг О2/л). По предварительным выводам причиной гибели водных биоресурсов стал малое содержание растворенного кислорода в результате цветения водорослей.

Хаджибейский лиман — лиман на побережье Черного моря расположенный в 8 км от Одессы площадью около 70 км². Отделен от моря песчано-ракушечной пересыпью длиной в 5 км и шириной 4,5 км, из-за которой он не имеет прямой связи с морем. В верховье Хаджибейского лимана впадает река Малый Куяльник.

Дно Хаджибейского лимана покрыто слоем черной грязи, которая имеет лечебные качества, из-за чего он издавна славится как бальнеогрязевой курорт, наряду с Куяльницким курортом.

Как сообщала «Фраза», в конце июня 2019 года в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского был обнаружен массовый мор рыбы.