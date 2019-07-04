В Днепре полиция спасла «потерявшихся» глухих рыбаков

В среду, 3 июля, в Днепре около Шефского острова произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут заглохла лодка рыбаков – их начало уносить течение.

Как сообщает местная полиция, их заметил водный патруль. Мужчин подобрал катер копов. Выяснилось, что оба рыбака – глухие.

Оказалось, что у них заглох мотор, после чего лодку начало уносить по Днепру.

Правоохранители спасли рыбаков и отбуксировали их суденышко к берегу.

Как писала «Фраза», под Киевом мощным взрывом «накрыло» сразу четырех горе-рыбаков.