В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)

Во вторник, 2 июля, в Киеве произошло несколько ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в ГСЧС и полиции столицы.

Так, в речке Коник обнаружили тело 72-летней женщины. С глубины пять метров ее достали водолазы. Тело отнесло на десять метров от берега.

Возле же реки у парка Моряков (Подольский район) нашли повешенным мужчину. Его заметила гулявшая тут женщина, она вызвала полицию. Правоохранителю говорят, что, скорее всего, это было самоубийство. Личность погибшего пока не установлена.

Как писала «Фраза», в Киеве по собственной глупости утонул мужчина.

Ранее в Киеве мужчина утонул в бассейне известного фитнес-клуба.