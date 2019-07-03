В прудах на Голосеево массово гибнет рыба

В Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского наблюдается массовый мор рыбы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила киевлянка Светлана Короленок.

По ее словам, она обнаружила тушки рыб в водоемах парка днем 1 июля. Местные сотрудники, с которыми удалось пообщаться, заявили, что перед залповыми ливнями, которые прошли в столице еще в четверг, 27 июня, территорию парка обработали ядом от клещей.

Утверждается, что данная процедура несет опасность для флоры и фауны зеленой зоны не была согласована с руководством парка.

Позже она сообщила, что мор рыбы наблюдается на двух прудах. «В верхнем (рядом с универмагом) и нижнем (на Голосеевской площади) мертвой рыбы не увидели. А с самого живописного пруда работники вытаскивали много рыбы, которая уже начала разлагаться», — написала Короленок.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года в Голосеевском районе Киева из-за аварии на теплосети в одном из озер заживо сварились черепахи и рыбы.

В марте на Русановском озере в Киеве произошел массовый мор рыбы. Местные жители считают, что виновными в гибели рыбы являются строители, которые уже второй год возводят мост через озеро.