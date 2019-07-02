Жена Зеленского опозорилась в Канаде, грубо нарушив дресс-код

Супруга президента Украины Владимира Зеленского ‒ Елена ‒ неприятно удивила пользователей соцсетей во время официального визита в Канаду. Как выяснили журналисты «Фразы», первая леди страны грубо нарушила дресс-код.

Как передает «Корреспондент», Елена Зеленская прибыла в международный аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках, хотя деловой дресс-код не допускает открытой обуви и считается «дурным тоном».

Отмечается, что пресс-служба Офиса президента на официальном сайте опубликовала обрезанное фото, хотя на официальной странице в Facebook разместили и полное.

Как писала «Фраза», Зеленский улетел, но обещал вернуться.

Ранее в сеть «слили» фото с отдыха Зеленского в Турции.