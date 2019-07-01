Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)

В воскресенье, 30 июня, в Узине Киевской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на помойке нашли тело младенца.

Как передает местная полиция, это был мальчик.

Мать, замотав его в тряпки, оставила тельце возле мусорных баков.

Сейчас правоохранители ведут ее поиски.

Медики говорят, что «ребенок умер до начала физиологических родов».

Возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как писала «Фраза», из киевского детсада похитили ребенка.

Ранее под Киевом из садика похитили двух сестер.