В Полтаве автомобиль на ходу провалился под землю

В одном из районов Полтавы автомобиль провалился под асфальт по ходу движения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области.

В частности, как сообщается, инцидент произошел с автомобилем ВАЗ 2106 сегодня утром в гаражном кооперативе в микрорайоне Огнивка.

Факт провала покрытия зарегистрировал Полтавский отдел полиции.

К счастью, в результате водитель транспортного средства не пострадал.

Фото и видео с места происшествия публикует издание «Полтавщина».

Как сообщала «Фраза», 18 июня 2019 года в результате разрушения асфальтового покрытия в образовавшийся провал угодил припаркованный автомобиль.