Такси, насмерть сбившее пешехода в Одессе, разорвало в жуткой аварии (18+)

Ночью понедельника, 1 июля, в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», недалеко от курорта Рыбаковка автомобиль Nissan Primera вылетел с дороги и врезался в груду бетонных столбов.

Как пишут местные СМИ, водитель и пассажир машины, которую буквально разорвало пополам, погибли на месте.

Известно, что автомобиль на большой скорости двигался в сторону Николаева. Рядом с местом аварии нашли знак такси.

Примечательно, что, по данным полиции, незадолго до этого похожий автомобиль устроил смертельное ДТП в Одессе, сбив пешехода, после чего был объявлен план «Сирена».

Правоохранители говорят, что все «ориентиры» нарушителя и попавшей в аварию машины совпали.

Как писала «Фраза», в Польше погибли сразу трое украинцев.

Ранее в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.