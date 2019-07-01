Под Киевом пенсионер сгорел на собственной даче

В селе Галинка Киевской области утром понедельника, 1 июля, произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на собственной даче сгорел пенсионер.

Как сообщает ГСЧС, погибшему было восемьдесят четыре года.

На момент возгорания он пребывал на даче один.

В результате пожара здание частично обрушилось.

Сообщение об инциденте поступило в 6-06 утра. В 6-53 огонь локализировали, и лишь в 9-10 – потушили, после чего было обнаружено тело хозяина дачи.

С огнем боролись спасатели из соседних сел – Бородянка и Песковка, сюда прибыли три единицы техники и одиннадцать человек.

Сейчас следствие выясняет причины пожара.

Как писала «Фраза», в Киеве сожгли автомобиль известного журналиста.

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