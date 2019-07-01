Стали известны подробности гибели детей в селе Одесской области

Стали известны подробности гибели детей в селе Черная Одесской области, где в одном из частных домов вспыхнул пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами огня стали четыре малыша.

Подробности трагедии поведали в ГСЧС.

Там сообщили, что все погибшие – девочки. Две малышки родились в 2017 году, а две – в прошлом году.

Полиция заявляет, что «двух матерей 1996 и 2000 годов рождения на момент пожара дома не было».

Выяснилось, что «они оставили детей одних дома и находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения».

Сообщение о пожаре поступило в 8-19 утра понедельника, 1 июля. Локализовать огонь удалось в 8-54: площадь ЧП составила сорок квадратных метров. Полностью он был потушен в 9-35.

Среди обгорелых обломком дома нашли тела деток.

Горе-матерей теперь ждет суд.

Ранее «Фраза» писала о трагедии в Одесской области: в одном из сел сгорели четыре ребенка.