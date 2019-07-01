Морские блохи покусали ребенка в Азовском море

Украинцы, отдыхающие на побережье Азовского моря, сообщают о небывалой активизации морских блох. Как выяснили журналисты «Фразы», после купания на базе отдыха «Приморский посад» в Запорожской области один из детей начал жаловаться на «укусы рыб».

Как сообщает РИА Мелитополь, родители ребенка заметили, что после купания к телу прилипли мелкие существа с двумя усиками. К вечеру у ребенка появились укусы, похожие на комариные, а к утру образовались пятна.

На приеме у дерматолога стало известно, что это не единичный случай. Высыпания порождают аллергические реакции на укусы морских блох. При этом детские организмы более чутко реагируют на такие укусы из-за того, что у них более мягкая кожа.

От поездок на море врач посоветовала пока воздержаться, и в любом случае запасаться противоаллергенными препаратами, особенно тем, кто предрасположен к аллергическим реакциям.

По словам местных жителей, эти же ракообразные наводнили побережье популярной Кирилловки. Раньше они жили в Молочном лимане и их поедали бычки, но из-за уменьшения популяции последних морские блохи так расплодились в этом году и вышли за пределы своего привычного ареала обитания.

Морские блохи — вид амфиподов, широко распространенный у песчаных берегов морей по всей Европе. Может достигать до 16 мм в длину, имеют туловище серовато-коричневого или серо-зеленого цвета, с одной парой черных глаз и двумя антеннами.

Амфиподы питаются преимущественно остатками рыб, крабов и червей, а также паразитируют на живой рыбе. Но могут кусать и людей, их побеспокоивших. При этом они активны преимущественно ночью.