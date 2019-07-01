Под Киевом эпично горела АЗС

Рано утром понедельника, 1 июля, в Гостомеле Киевской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горела АЗС.

Об инциденте сообщили в областном ГСЧС.

К счастью, никто не пострадал.

Известно, что пожар вспыхнул на площади в пятьдесят квадратных метров. Возгорание произошло в распределительной колонке, кроме этого горела запорная арматура емкости со сжиженным газом и помещение оператора.

Местные жители слышали взрывы.

Огонь тушили тридцать спасателей и пять единиц техники.

Как писала «Фраза», под Киевом полыхала АЗС. Люди слышали взрывы.