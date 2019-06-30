Под Киевом вор полоснул себя ножом по горлу

В городке Яготин Киевском области серьезно пострадал 34-летний горе-воришка. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина пытался покончить с собой, когда понял, что его «песенка спета».

Как передает пресс-служба полиции области, злоумышленник проиграл в азартные игры большую сумму денег и, чтобы улучшить свое материальное положение, решил обворовать местный магазин.

Прихватив с собой болгарку, удлинитель и сменную одежду, он проник в подвал универмага и скрывался там до закрытия.

Доджавшись, когда персонал магазина разойдется по домам, мужчина вырезал все преграды болгаркой и попытался «раскурочить» пункт обмена валют и ювелирный отдел.

Однако, в этот момент сработала охранная сигнализация и через считанные минуты к универмагу подоспел наряд полиции охраны.

Осознав, что скрыться он уже не успеет, вор-неудачник схватил канцелярский нож и полоснул себя по шее, намереваясь совершить самоубийство.

Сообщается, что злоумышленника удалось спасти. Его жизнь вне опасности. После выздоровления его ждет суд.

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