В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан, внутри которого находился труп малолетнего ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил первый зам главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По словам правоохранителя, в настоящее время сыщики разыскивают мать мальчика. Уже установлено, что ее зовут Пилявская Анна Александровна, 1997 г.р., уроженка Хмельницкой области.

Приметы матери: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка как под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы. На левой руке ближе к запястью имеет татуировку в виде короны, на предплечье татуировку с изображением «ловца снов с председателями двух волков».

Как писала «Фраза», в Днепре была обнаружена мертвая девушка. Чемодан с трупом неизвестной забросили в мусорный бак возле одного из многоэтажных домов на проспекте Героев.

Позднее стали известны некоторые подробности жизни и смерти «девушки из чемодана».