Под Киевом определили победителей фестиваля конных боевых искусств «Скифы»

22-23 июня 2019 году в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь состоялся Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы». Как выяснили журналисты «Фразы», в рамках фестиваля проходил турнир по верховой стрельбе из лука, собравший на большом ристалище лучших конных лучников из Европы и Азии.

Организатором соревнований выступила Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука.

В течение двух фестивальных дней спортсмены-виртуозы поражали зрителей своим мастерством, что на границе спорта и искусства. Верховая стрельба из традиционного (исторического) лука — это очень сложная задача для участников соревнований, и в то же время, азартное и захватывающее действо для зрителей.

По правилам соревнований все участники были одеты в исторические костюмы и использовали традиционные луки и стрелы, изготовленные по технологиям эпохи и местности, которые они представляли.

Спортсмены выступали в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Сложности верховой стрельбе из лука добавляло еще участие в турнире лошадей-тяжеловозов, размеры и галоп которых отличаются от лошадей, на которых обычно тренируются всадники.

Соревнования проходили в «древнекиевском» стиле: по кольцу в четыре мишени и по прямой в одну мишень за заезд. Также в субботу прошли соревнования в особой номинации «Ночной конный лучник». Уникальность этих соревнований в том, что они проходят в сумерках, при свете факелов. Турнир в таком зрелищном формате проходит только в Княжестве Киевская Русь.

В перерывах между соревнованиями программа дополнялась выступлениями пешего и конно-трюкового театров Древнего Киева, конкурсами и играми с посетителями, мастер классами, танцевальными флэш-мобами и традиционными славянскими хороводами.

Кроме того гости Княжества имели возможность насладиться уникальной атмосферой Киева V-XIII веков, прогуляться средневековыми улочками, увидеть монументальные оборонительные сооружения, княжеские терема, усадьбы древних киевлян, покататься на породистых лошадях и в экипаже, посетить ярмарку мастеров, узнав много нового о жизни наших предков.

В воскресенье, 23 июня состоялось торжественное награждение победителей соревнований.

Итак, представляем победителей Международного фестиваля конных боевых искусств «Скифы»:

1 место — Гудым Виталий (Украина, Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука)

2 место — Фархад Диана (Украина, Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука)

3 место — Хамза Шанли (Турция)

В номинации «Ночной лучник» победил Свичков Владислав (Украина, Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука).

Традиционно, уже начинается прием заявок на участие в осеннем фестивале «Скифы-2», который состоится в Древнем Киеве 2-3 ноября 2019.