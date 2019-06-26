Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай

Жительница американской Арзионы Тина Хайнс пережила клиническую смерть, которая длилась 27 минут. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого она поведала, что видела.

Об этом пишут СМИ США.

Сообщается, что американка пережила остановку сердца. Его запускали четыре раза и сумели спасти женщину.

Когда она пришла в себя, то взяла лист бумаги и написала на нем ручкой: «Он существует».

Позже женщина рассказала, что видела «фигуру, стоящую рядом с ярко-желтыми светящимися вратами».

Как писала «Фраза», пассажир самолета снял на видео НЛО, который летел рядом.

Ранее хитрый африканский пастор придумал «изгонять демонов» из женщин страстными поцелуями.