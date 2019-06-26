В России выпускникам подарили торт, украшенный... надгробными плитами с их фотографиями

В России в красноярской школе № 143 выпускников поздравили тортом, украшенным «надгробными плитами» с фотографиями учащихся. Как выяснили журналисты «Фразы», такая идея пришла в голову родителям школьников.

О произошедшем поделились пользователи запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Красноярск. Столица Сибири», сообщает «РИА Новости».

По словам мамы одного из выпускников, дети называют это могилами с надгробием. «Это ужасно. У детей должна быть радость в связи с получением аттестатов. А их с могилами ассоциируют. Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют. Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко. Многие просто ушли из класса», — рассказала ngs24.ru женщина.

Пользователи соцсети разделились во мнениях относительно подарка. Одни назвали родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.

Ранее «Фраза» сообщала, что в российском городе Серов (Свердловская область, Урал) в одной из школ выпускникам выдали грамоты с украинскими гербом и флагом.