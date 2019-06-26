Под Киевом эпично перевернулась фура

Утром среды, 26 июня, на трассе Киев-Одесса в 65 километрах от столицы произошло громкое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут перевернулась фура Renault Magnum 480 – она врезалась в BMW X3, после чего перевернулась, перекрыв движение.

Как передает полиция Киевской области, водитель грузовой машины пострадал. Его госпитализировали.

Виновником аварии называют BMW X3, который создал аварийную ситуацию, не уступив дорогу, выезжая с второстепенной дороги.

Как писала «Фраза», под Киевом столкнулись фура и микроавтобус.

Ранее под Киевом произошло огненное ДТП: BMW на огромной скорости влетел в фуру.