В Киеве задержан подозреваемый в финансировании боевиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве заместителя директора Луганского ликеро-водочного завода Дмитрия Держака по подозрению в финансировании боевиков. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ „Луга-Нова“ — одного из основных спонсоров террористов из „ЛНР“. Деятель проживал в Киеве с удостоверением „ветерана боевых действий“ против Украины. На все приходит время расплаты», — написал, в частности, Луценко.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего руководителя коммунального предприятия «Компания «Лугансквода», который финансировал преступную деятельность боевиков самопровозглашенной «Луганской народной республики».