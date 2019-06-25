Стартует показ фильмов-лауреатов и номинантов на украинский «Оскар»

4 июля чемпионы Украины по короткому метру ворвутся на большие экраны страны. Как выяснили журналисты «Фразы», в этот день стартует фестиваль «Літо. Дзига. Love».
«Літо. Дзига. Love» — это фильмы-лауреаты и номинанты на украинский «Оскар» — высшую отечественную кинонаграду «Золота Дзиґа».
В программу вошли:
— обладатель премии Украинской киноакадемии «Mia Donna»;
— фильм «Monk», созданный по мотивам песни «Монах» группы «ДахаБраха»;
— фантастическая повесть о любви «Вечность»;
— фильм «Затамувавши подих», снятый полностью под водой и без единого диалога;
— призер международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) «Випуск`97».
Перечень локаций фестиваля можно найти здесь.
Проект реализуется при генеральной поддержке Украинской киноакадемии. Организатор: международная дистрибьюторская компания KINOLIFE Distribution. Генеральный телепартнер: Воля. Генеральный радиопартнер: POWER FM. Медиапартнеры: «Фраза», TV.ua, БЖ, Yabl, Kinoafisha.ua, Kinowar.com, Портал «Хочу» Delo.ua, Detector Media, Ivona, Etcetera.Media, Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua.