Под Днепром курсанты случайно подстрелили подростка: подробности ЧП

Возле полигона в селе Партизанское недалеко от Днепра в понедельника, 24 июня, произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут во время учений курсантов ранили пятнадцатилетнего парня.

Мальчика госпитализировали в отделение областной детской больницы: пуля застряла у него в мягких тканях бедра. Его уже прооперировали.

Медики говорят, что, к счастью, пуля не задела кость и мальчик легко отделался. Они извлекли из подростка пулю калибра 7,62 мм, которую выстрелили из АК.

Сейчас делом занимается Государственное бюро расследований.

Там сообщили, что дети отдыхали в лесу возле полигона, где «проходили учебно-тренировочные стрельбы курсантов 1-го курса ДГУВД», во время которых стреляли из АК.

Выясняется, почему ребенок оказался на огневой линии.

Как писала «Фраза», под Киевом пытались зарубить полицейского топором.

Ранее на Львовщине застрелили бойца ВСУ.