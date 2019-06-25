В Украине скоро появится купюра номиналом 1000 гривен

Национальный банк Украины подготовил с октября 2019 года ряд нововведений. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

В частности, с 1 октября перестанут быть платежной единицей монеты 1,2 и 5 копеек. Постепенно из оборота будет выводиться и монета номиналом 25 копеек, которая пока что еще будет оставаться платежной единицей.

А с 25 октября нынешнего года Национальный банк вводит в оборот купюру номиналом 1000 гривен. Также были представлены первые фотографии банкноты.

Ранее «Фраза» писала о том, к чему может привести введение в оборот в Украине банкноты номиналом 1000 гривен.