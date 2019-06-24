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Духовная сокровищница: изречения Митрополита Онуфрия о Боге, Церкви, молитве, человеке и истине

Духовная сокровищница: изречения Митрополита Онуфрия о Боге, Церкви, молитве, человеке и истине

В Киево-Печерской лавре 25 июня состоятся торжества в честь Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия: день Ангела; 5 лет интронизации на посту Предстоятеля УПЦ; 75-летие. Как выяснили журналисты «Фразы», Центр информации УПЦ собрал высказывания Митрополита Онуфрия о Церкви, вере и истине, Боге, человеке, любви и силе молитвы из проповедей, которые были опубликованы в открытых источниках.

БОГ

«Бог - это наш любящий Отец! Он любит каждого из нас, несмотря ни на что. Ему все мы - Его дети!».

«Кто-то делает нам драгоценный подарок - автомобиль, дом или что-то, и мы начинаем оказывать этому человеку знаки особого уважения. Господь является нашим Творцом, Он создал меня и подарил мне меня самого. Если мы бываем благодарны, выражаем особое уважение к тому человеку, который подарил, допустим, автомобиль, то насколько мы должны быть благодарными Тому, Кто подарил мне меня самого. А душа - дороже всего в мире! Настолько я должен больше уважать Бога за это и ставить Бога на первое место».

«Будем учить себя ставить Бога всегда на первое место, вручать себя воле Божией. Если будем так делать, то Бог и нас наполнит той силой, которая даст нам мощную молитву, которую Бог исполнит».

«Уважать Бога - это значит, что человек в своей жизни должен ставить Бога - всегда и во всем - на первое место».

«Христос наш Иисус Христос пришел на землю потому, что Он нас очень любит, он хочет помочь, чтобы мы были счастливы, радостными, чтобы мы жили на земле в мире, чтобы мы были добрыми друг ко другу».

ЦЕРКОВЬ

«Церковь есть Тело Христово, мы являемся частицами этого Тела. Тело Христово состоит не только из нас, но и из ангелов и святых, из тех, кто не только на земле, но и на Небе. А во главе Его – Иисус Христос».

«Господь создал Церковь, которая является духовным кораблем, ведет человека через бурное море земной жизни в жизнь вечную. Дьявол, зная, что Церковь является кораблем спасения, с первых дней создания Церкви Христовой воюет против Нее. Но Господь предупредил верующих, сказав, что врата ада Церковь его не одолеют (Мф. 16:18)».

«Помню одну книгу нашего светлой памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, которая называлась «Православная Церковь ... в Ней моя жизнь». То же самое могу сказать и я. Церковь - это моя жизнь. Думаю, и каждый истинный христианин мыслит так же».

«Мы грешные, а наша Церковь — каноническая, истинная. Зачем нам с кем-то объединяться и менять свою веру на некий суррогат? Если кто-то хочет к нам прийти — мы никогда не закрываем дверь, она всегда открыта, мы любого принимаем, но человек должен прийти сюда, отбросив те минусы, негативы, ошибки, которые он совершил. Церковь — это институт покаяния. Пока человек способен каяться, он находится в Церкви, если покаяние исчезает — Церковь извергает из себя этого человека».

ИСТИНА

«Истина побеждает всегда, если даже нет возле нее никого, потому что Истина – это Бог. А ложь всегда терпит поражение, конец лжи – это смерть».
«Если даже нас будет немного, мало, вера победит. Потому что Истина – это Христос, а Христос – это победа».

«Мы должны благодарить Бога за то, что сподобил нас быть преемниками тех мужественных святых отцов, которые были участниками I Вселенского Собора, которые защищали чистоту Святой Православной веры».

ЧЕЛОВЕК

«Каждый человек украшен Божественным образом. В чем смысл Божественного образа? Это ум человека. Разум человека имеет свойство постоянно порождать мнение, которое может заставить человека или себя что-то сделать».

«Если случится нам растеряться, упасть духом, потерять духовные ориентиры, попросту говоря – заблудиться в самом себе, как в лесу, то пугаться не надо. Нужно, как воин на фронте, проявить мужество, следует заставить себя встать и через покаяние идти или даже ползти ко Христу».

«Быть христианином, членом Церкви Христовой — большая честь и большая радость для каждой души».

«Всякий епископ, делая любые заявления или принимая решение, должен делать это не от себя лично, а от имени Церкви, руководствуясь Соборным разумом. Конечно же, как всякий христианин, я также молюсь, чтобы Господь вразумил и управил меня по Его воле ответить на поставленный мне важный вопрос».

МОЛИТВА

«Все молитвы, предлагаемые Церковью, является спасительными. Святые отцы всегда отдавали предпочтение коротким молитвам, которые хорошо и удобно творить во всякое время».

«Душа хочет духовной пищи, душа хочет слова Божьего, молитвы».

ДЕТИ

«Детство - это период становления, исключительной, искренней радости и любви. В Священном Писании Христос неоднократно призывает нас уподобиться ребенку. Будьте «как дети» (Мф. 18: 3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14)».

«Воспитание детей - это очень сложная и ответственная работа. Святые отцы, рассуждая о важности этого процесса, сравнивали его с работой художника, который с большой тщательностью заботится и украшает свое творение. Именно поэтому Православная Церковь с большим вниманием относилась к детям и их воспитанию и всегда с уважением относилась к тем, кто с любовью помогал ей в этом».

«Воспитание заключается не только в словах, которые мы говорим тем, кого хотим воспитать, оно состоит из наших поступков, которые мы совершаем. Дети очень восприимчивы не только к шагу, каждое движение, взгляд — они воспринимают это».

«Кто воспитывает молодежь — тот готовит себе светлое будущее».

«Все народы, все люди, живут на земле определенный отрезок времени и одно поколение сменяет другое, новое поколение, и наша задача, наш долг сделать так, чтобы то поколение, которое нас сменит, было, по крайней мере, не хуже нас. Оно должно быть лучшим».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киево-Печерской лавре сегодня начинаются торжества в честь Митрополита Онуфрия: прибыли зарубежные иерархи.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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