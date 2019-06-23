В Киеве по собственной глупости утонул мужчина

В субботу вечером, 22 июня, в Днепровском районе Киева трагически погиб молодой человек. Как выяснили журналисты «Фразы», находясь в нетрезвом состоянии, мужчина решил искупаться в Русановской протоке.

Как передает «Информатор», сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГСЧС приблизительно в 23-00. По предварительным данным, мужчина распивал алкогольные напитки со своими друзьями на пляже в районе Никольско-Слободской улицы.

Решив «освежиться», он полез в воду и через некоторое время скрылся из виду. Поняв, что произошла беда, его друзья позвонили спасателям.

Сообщается, что прибывшие водолазы извлекли тело из воды, однако все попытки реанимировать потерпевшего оказались безуспешны. Он погиб.

В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются.

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