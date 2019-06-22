Скоро киевском центре «Белый Свет» откроется «Внутренний пейзаж»

С 27 июня по 10 июля в ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) будет проходить выставка живописца Ахры Аджинджала «Внутренний пейзаж». Как выяснили журналисты «Фразы», открытие выставки состоится 27 июня в 19:00.

Арт-пространству «Белый Свет» повезло экспонировать работы художника, который действительно любит этот мир. Ахре Аджинджалу не нужно обращаться к заумным концепциям или конструировать другую реальность — он искренне наслаждается самыми простыми вещами, которые созерцает и переносит на полотна. Лаконичные пейзажи, минималистичные натюрморты, сдержанные портреты, вновь пейзажи с чистым или пасмурным небом — все это пышет невероятной живописной сочностью. Изображения имеют утонченную красоту, краски нанесены с едва уловимой волшебной небрежностью. Автор использует широкий кисть и мастихин, а затем тонкими царапинами подчеркивает толщину живописного слоя и завершает целостный и лаконичный образ.

Если бы картины Аджинджала могли говорить, они бы сказали: «В этой реальности есть все, что нужно для счастья». Они учат любить ее просто так, без спецэффектов, и находить в ней источник чистой, естественной радости и наслаждения.

Ахра Алексеевич Аджинджал — украинский художник абхазского происхождения, живописец, график и искусствовед. Родился в 1962 году в селе Кутол Очамчирского района Абхазии. В 1982 году окончил Сухумское художественное училище. Учился на отделении истории искусств исторического факультета в МГУ им. М. В. Ломоносова, параллельно занимаясь графикой и живописью. В 1987 году защитил диплом по истории современного искусства Абхазии. Работал в искусствоведческом журнале «Искусство Абхазии». Его авторству принадлежат более пятидесяти статей и заметок. Также занимался книжной и журнальной графикой. С 1993 года живет и работает в Киеве.

Событие на Facebook, страница ЦСИ «Белый Свет», Инстаграм, Телеграмм.

Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19 00; пн — выходной. Вход свободный.