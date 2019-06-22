В Киеве сонный парень погиб на территории детсада (18+)

В субботу утром, 22 июня, в Киеве трагически погиб 25-летний юноша. Как выяснили журналисты «Фразы», парень упал с крыши детского садика, куда забрался вместе со своей подругой.

Как передает «Информатор», трагедия на улице Симиренко, 5а произошла приблизительно в 6-45.

Предварительно установлено, что молодой человек вместе со своей девушкой проводил время на крыше двухэтажного детсада Монтессори. В какой-то момент парень уснул и упал вниз.

К сожалению, от полученных при падении травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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