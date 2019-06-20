Журналисты показали шикарный дом и роскошную яхту главы АП Богдана

В элитном районе Конча-Заспы под Киевом располагается роскошное поместье главы Администрации президента Украины Андрея Богдана. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото в Facebook разместили журналисты BIHUS.info.

«На этом фото — имение главы АП Андрея Богдана в элитной Конча-Заспе. Выглядит симпатично, правда? Как думаете, Богдан на чистую зарплату это все купил?» — говорится в подписи к фото.

Кроме этого, Богдан также владеет квартирами, офисами и даже катером. А имение, у которого пришвартован катер, появилось у Богдана после того, как он начал работать в правительстве экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Ранее «Фраза» сообщала о том, что журналисты наглядно показывали украинцам, как увеличивается состояние министров и их семей.