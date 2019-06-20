Киевлянин упал в трехметровую яму, вырытую нерадивыми коммунальщиками

Ночью четверга, 20 июня, в Киеве на улице Андрея Головко, 1 (Соломенский район) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина упал в гигантскую трехметровую яму, которую вырыли коммунальщики.
Как передает «Информатор», бедолага упал прямо на трубы, ударившись головой, однако выжил.
Позже выяснилось, что мужчина был пьян и шел через дворы домой.
Саму же яму, как говорят местные жители, вырыли более месяца назад – все это время тут никак не могут завершить работы.
Правила техники безопасности со стороны коммунальщиков тут тоже не соблюдены – место их работ не огорожено должным образом.
Пострадавший от госпитализации отказался.
Как писала «Фраза», на окраине Киева из-за аварии на теплосети в одном из озер погибли черепахи и рыбы.