Киевлянин упал в трехметровую яму, вырытую нерадивыми коммунальщиками

Ночью четверга, 20 июня, в Киеве на улице Андрея Головко, 1 (Соломенский район) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина упал в гигантскую трехметровую яму, которую вырыли коммунальщики.

Как передает «Информатор», бедолага упал прямо на трубы, ударившись головой, однако выжил.

Позже выяснилось, что мужчина был пьян и шел через дворы домой.

Саму же яму, как говорят местные жители, вырыли более месяца назад – все это время тут никак не могут завершить работы.

Правила техники безопасности со стороны коммунальщиков тут тоже не соблюдены – место их работ не огорожено должным образом.

Пострадавший от госпитализации отказался.

Как писала «Фраза», на окраине Киева из-за аварии на теплосети в одном из озер погибли черепахи и рыбы.