В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми

В Днепропетровской области в городе Верхнеднепровск в детском доме-интернате № 2 «непослушных» детей выводили на жару в свитерах-смирительных рубашках с пришитыми рукавами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщается, отношение персонала к детям остается ненадлежащим. Дети находились на улице при температуре +35 градусов без головных уборов.

На прогулку детей выводят по очереди только на большой балкон, который не оборудован навесами от солнечных лучей. На территории и в общих помещениях жилого корпуса нет в доступном месте емкостей с питьевой водой.

В помещениях и детских группах ощущается неприятный запах, персонал сохраняет грязную посуду в тумбочке. Одежда на детях не по сезону и не по размеру.

По результатам проведенного мониторингового визита акты реагирования Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека будут направлены в областную государственную администрацию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту.

В конце ноября того же года в николаевском детсаду воспитательница ногами избила ребенка на глазах у матери.

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

В октябре 2018 года в санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами.

В январе 2019 года в Волынской области в Княгининовском лицее ночной дежурный Ярослав Грабовец избил 11-летнего шестиклассника Александра.